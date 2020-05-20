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В мире

Глава МИД РК обсудила с послами на Ближнем Востоке вопросы поддержки бизнеса

Write: 2020-05-21 15:18:25Update: 2020-05-21 15:26:13

Глава МИД РК обсудила с послами на Ближнем Востоке вопросы поддержки бизнеса

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва обсудила в среду вечером с главами южнокорейских дипломатических представительств в шести странах Ближнего Востока вопросы поддержки отечественных компаний, работающих в регионе. Во встрече, прошедшей в формате видеоконференции, приняли участие послы в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте, Омане и Бахрейне. Министр отметила, что условия для ведения бизнеса остаются сложными, поскольку вирус COVID-19 быстро распространяется, а цены на сырую нефть остаются низкими при резком падении спроса. Она обратилась к послам с просьбой изучить возможности поддержки бизнесменов в условиях пандемии COVID-19. Прогнозируя, что страны Ближнего Востока уменьшат зависимость от нефтяной промышленности и будут стремиться развивать новые отрасли, Кан Гён Хва подчеркнула необходимость расширения сотрудничества с этими странами в областях здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий.
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