РК пересмотрит правила торговли иностранной валютой

Photo : YONHAP News

РК планирует серьёзно пересмотреть действующие правила торговли иностранной валютой, стремясь обеспечить ликвидность доллара на фоне сохраняющейся неопределённости на мировых рынках в связи с пандемией вируса COVID-19. Об этом сообщил в четверг замминистра планирования и финансов Ким Ён Бом в ходе совещания с руководством Банка Кореи. Он напомнил, что в марте Банк Кореи изменил коэффициент покрытия ликвидности, который показывает, какую долю составляют ликвидные активы банка от суммы, необходимой для покрытия повышенного оттока средств в кризисных условиях. Данный коэффициент был понижен с 80% до 70%. Кроме того, Банк Кореи заключил соглашение о валютном свопе с Федеральной резервной системой США. В результате краткосрочный внешний долг РК вырос в первом квартале на 14 млрд долларов. Рост был необходим, поскольку правительство стремилось предотвратить панику на валютном рынке.