Сеул отверг возможность отмены санкций от 24 мая 2010 года в отношении Пхеньяна

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То, что ряд санкций, введённых в отношении КНДР после затопления южнокорейского военного корабля в 2010 году, утратили силу, не означает, что Сеул рассматривает возможность их отмены. Об этом заявил в четверг министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль. Санкции, известные как «меры от 24 мая 2010 года», фактически запрещают все межкорейские обмены. Между тем, многие эксперты считают данные санкции символическими, поскольку большинство из них пересекаются с санкциями, введёнными США и ООН. Полемика по поводу южнокорейских санкций возникла из-за того, что правительство Мун Чжэ Ина заявляет о расширении межкорейских связей на фоне тупика в переговорах между КНДР и США. Ранее в этом месяце Ким Ён Чхоль говорил, что правительство обдумывает «практические» способы укрепления сотрудничества с Севером в областях, не подпадающих под санкции.