21 мая в РК выявлены 20 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 21 мая в РК выявлены 20 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Общее число заразившихся с момента обнаружения вируса в стране составило 11.142 человека. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, не изменилось, составляя 264 человека. Уровень смертности - 2,37%. Органы здравоохранения обеспокоены возможностью дальнейшего распространения инфекции, поскольку подтверждены более 200 случаев заражения, связанных с очагом инфекции в сеульских ночных клубах, в том числе, 6 случаев подтверждены 21 мая. Двое инфицированных выявлены в провинции Кёнсан-Пукто, по одному в провинции Кёнсан-Намдо, городах Сеуле и Инчхоне. Девять случаев инфекции подтверждены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. 27 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.162 человека. Таким образом, полностью вылечились более 90% заболевших.