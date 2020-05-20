Президенты РК и Грузии обсудили ситуацию в мире в условиях пандемии COVID-19

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Президенты РК и Грузии Мун Чжэ Ин и Саломе Зурабишвили обсудили в четверг в ходе телефонного разговора ситуацию в мире в условиях пандемии COVID-19 и вопросы двустороннего сотрудничества. В рамках письменного брифинга представитель администрации южнокорейского президента сообщил, что Саломе Зурабишвили интересовалась противоэпидемическими мерами в ходе недавних парламентских выборов, учитывая, что в Грузии выборы запланированы на октябрь. Мун Чжэ Ин отметил, что грузинские власти успешно справляются с COVID-19. Саломе Зурабишвили отметила, что меры Сеула в этом направлении являются примером для всего мира. Южнокорейский президент подчеркнул, что Грузия является важным партнёром РК в реализации новой северной политики, предложив укреплять реальное сотрудничество двух стран в сферах авиаперевозок, гидроэнергетики и других. Зурабишвили поблагодарила РК за помощь Грузии, оказанную в период пандемии, и выразила соболезнования близким умерших от коронавирусной инфекции.