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Минобразования РК объявило дополнительные меры борьбы с COVID-19

Write: 2020-05-25 10:52:21Update: 2020-05-25 15:40:10

Минобразования РК объявило дополнительные меры борьбы с COVID-19

Photo : YONHAP News

Министерство образования РК объявило в воскресенье дополнительные меры по предотвращению возможного распространения в школах вируса COVID-19. 27 мая к занятиям должны приступить ученики вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых и вторых классов начальных школ, а также воспитанники детских садов. В местах большого скопления людей усиливается опасность распространения вируса. В этой связи министерство настоятельно рекомендует школам в районах, подверженных высокому риску распространения вируса, сократить заполняемость учебных помещений, чтобы в них одновременно находились не более чем две трети общего числа учащихся. Школам рекомендовано составить график посещаемости занятий в школах, обеспечив возможность удалённого обучения в те дни, когда ученики будут находиться дома. В школы будет направлен  дополнительный персонал для контроля за соблюдением учениками правил социального дистанцирования.
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