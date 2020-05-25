Продолжается выявление случаев заражения COVID-19, связанных с ночными клубами

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 24 мая в РК подтверждены 16 новых случаев заражения COVID-19, а общая численность инфицированных с момента обнаружения вируса составила 11.206 человек. Более двухсот из них связаны с очагом инфекции в ночных клубах сеульского района Итхэвон. Органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку периодически выявляются вторичные и третичные случаи инфекции. По шесть заболевших выявлены в Сеуле и провинции Кёнгидо, по одному – в Тэгу, Инчхоне и провинции Кёнсан-Пукто, а также при въезде в страну. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, увеличилось за минувшие сутки на одного человека, составив 267 человек. 13 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.226 человека. Таким образом, полностью вылечились более 90% заболевших.