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Корея: Юг-Север

Глава МИД Китая надеется на возобновление северокорейско-американского диалога

Write: 2020-05-25 12:54:34Update: 2020-05-25 12:56:41

Глава МИД Китая надеется на возобновление северокорейско-американского диалога

Photo : YONHAP News

Китай надеется, что КНДР и США возобновят диалог уже в ближайшее время и предпримут существенные действия для решения имеющихся проблем. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Пекине. Отметив, что переговоры зашли в тупик по вине американской стороны, Ван И сказал, что Китай надеется увидеть продолжение взаимодействия между двумя странами. Он напомнил, что за последние несколько лет Северная Корея предприняла некоторые позитивные шаги в направлении денуклеаризации и снижения напряжённости в регионе. Однако американская сторона их не одобрила, что является основной причиной продолжающегося тупика. Ван И призвал США сохранить с таким трудом достигнутые результаты контактов с КНДР, выполнять договорённости и принять во внимание соответствующие предложения Китая и России.
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