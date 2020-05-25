Глава МИД Китая надеется на возобновление северокорейско-американского диалога

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Китай надеется, что КНДР и США возобновят диалог уже в ближайшее время и предпримут существенные действия для решения имеющихся проблем. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Пекине. Отметив, что переговоры зашли в тупик по вине американской стороны, Ван И сказал, что Китай надеется увидеть продолжение взаимодействия между двумя странами. Он напомнил, что за последние несколько лет Северная Корея предприняла некоторые позитивные шаги в направлении денуклеаризации и снижения напряжённости в регионе. Однако американская сторона их не одобрила, что является основной причиной продолжающегося тупика. Ван И призвал США сохранить с таким трудом достигнутые результаты контактов с КНДР, выполнять договорённости и принять во внимание соответствующие предложения Китая и России.