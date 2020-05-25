В сеульских ночных клубах обнаружен вирус, характерный для США и Европы

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Вид вируса COVID-19, происхождение которого связано с ночными клубами в сеульском районе Итхэвон, отличается от того, который до сих пор встречался в РК. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, вирус, выявленный у заражённых в ночных клубах после 6 мая, относится к группе COVID-19 с набором нуклеотидных последовательностей, характерных для Европы и США. В РК применяется принятое мировым здравоохранением разделение COVID-19 на три группы S, V и G в зависимости от различий в нуклеотидной последовательности. Группы S и V распространены в Китае и других странах Азии, группа G характерна для Европы и США. К группе S принадлежит 24 вида последовательностей, к группе V – 67, к группе G – 55. Последовательности из группы S в РК находили на ранней стадии пандемии у завозивших вирус из Уханя. Вирус группы V был обнаружен у прихожан секты Синчхончжи. Группа G представляет собой изменившийся COVID-19, который через другие страны попал из китайского Уханя в Европу. Нуклеотидная последовательность вируса, выделенного из материалов 14 самых ранних заражённых в ночных клубах, относится к группе G, и у всех она совпала, что означает заражение от одного возбудителя. Большинство носителей COVID-19 в клубах были бессимптомными больными.