Мун Чжэ Ин: Для преодоления кризиса должны быть использованы все финансовые возможности

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Справиться с экономическим кризисом, к которому привела пандемия COVID-19, поможет только агрессивная налогово-бюджетная политика. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на совещании по налогово-бюджетным вопросам. Он отметил, что в мире сложилась экономическая ситуация, «характерная для военного времени», призвав как можно скорее подготовить третий дополнительный бюджет. Он будет направлен на поддержание рынка труда. У РК больше возможностей справиться с кризисом, чем у других стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Государственный долг РК составляет 41% ВВП, а средний показатель в странах ОЭСР - 110%,- напомнил глава государства. Он призвал как можно скорее преодолеть наиболее острую стадию кризиса и добиться восстановления экономики в долгосрочной перспективе. Только это позволит предотвратить ухудшение финансовой ситуации в стране. Участники совещания, в том числе, премьер-министр Чон Сэ Гюн, министры экономического блока, лидеры правящей Демократической партии Тобуро, согласились с необходимостью расширять бюджетные расходы упреждающим и агрессивным образом, чтобы не допустить углубления экономических проблем. Администрация президента, правительство и правящая партия договорились также активизировать усилия по улучшению финансовой устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Среди мер, которые необходимо принять, - концентрация инвестиционных ресурсов на стимулировании «инновационного и всеобъемлющего» роста, а также увеличение налоговых поступлений за счёт более жёсткого контроля за своевременной уплатой налогов.