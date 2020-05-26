В РК улучшаются потребительские настроения

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Настроения южнокорейских потребителей в мае демонстрируют тенденцию к стабилизации. По данным Банка Кореи, представленным 26 июня, сводный индекс потребительских настроений составил 77,6 пункта, повысившись на 6,8 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель ниже ста пунктов означает преобладание пессимистических настроений. Некоторое улучшение объясняется положительными ожиданиями населения, связанными с выплатой правительством чрезвычайных единовременных пособий, подготовкой третьего дополнительного бюджета, направленного на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, а также со смягчением режима социального дистанцирования. При этом, индекс находится всё ещё на очень низком уровне, сравнимом с ситуацией, имевшей место в октябре 2008 года, когда страна переживала финансовый кризис. Субиндекс, определяющий отношение к текущим экономическим условиям, составил 79 пунктов, что на 2 пункта больше, чем месяцем ранее. Субиндекс ожиданий по вопросу трудоустройства вырос на 5 пунктов, составив 63 пункта. Индекс настроений потребителей подсчитан на основе опроса 2.500 домохозяйств по всей стране.