Продажи в магазинах беспошлинной торговли сократились вдвое

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В апреле продажи в южнокорейских магазинах беспошлинной торговли сократились на 52% по сравнению с ситуацией до начала пандемии COVID-19, составив 986 млрд 730 млн вон или 780 млн долларов. Об этом сообщили в Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли. Количество покупателей снизилось на 40%, составив 354 тыс. человека. Доля иностранцев составила 33%. Аналогичная ситуация продолжится в мае, поскольку большинство авиарейсов по-прежнему не выполняются. Основными покупателями южнокорейских магазинов беспошлинной торговли являются мелкие торговцы из Китая, которые в больших количествах скупают товары, в основном косметику, а затем перепродают их на родине. В связи с введёнными ограничениями на пересечение границ они приостановили свой бизнес. Сложившаяся ситуация вынуждает владельцев магазинов в аэропортах Инчхон и Кимпхо требовать снижения арендной платы.