РК и Китай обсуждают расширение сферы действия соглашения о свободной торговле

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РК и Китай приступили во вторник к седьмому раунду переговоров по вопросам расширения сферы действия двустороннего соглашения о свободной торговле с целью охвата секторов услуг и инвестиций. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, встреча проходит в формате видеоконференции и продлится до пятницы. Соглашение о свободной торговле между двумя странами вступило в силу в декабре 2015 года и предусматривает лишь взаимное снижение тарифов. Предыдущий раунд переговоров состоялся в Пекине в ноябре прошлого года. Китай является крупнейшим торговым партнёром РК, которая прилагает усилия для расширения двусторонней торговли также и в рамках региональных соглашений. С 2013 года идут переговоры о заключении трёхстороннего соглашения о свободной торговле между РК, Китаем и Японией. Кроме того, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и её партнёры по диалогу - РК, Китай, Япония, Австралия и Новая Зеландия - предпринимают шаги к созданию крупного азиатско-тихоокеанского торгового объединения под названием Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство.