Закон о межкорейских обменах должен быть пересмотрен

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Закон, регулирующий межкорейские обмены, необходимо пересмотреть, расширив сферы сотрудничества и предоставив дополнительную автономию в принятии решений по совместным проектам местным администрациям. Как сообщили во вторник в министерстве по делам воссоединения РК, действующий закон был принят в 1990 году в рамках усилий по обеспечению правовых основ межкорейского сотрудничества. С тех пор произошли существенные изменения как на международной арене, так и в отношениях между Югом и Севером. На фоне отсутствия прогресса на переговорах о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном межкорейские отношения на государственном уровне практически прекратились. В этой связи южнокорейская сторона стремится развивать обмены с Севером на уровне местных органов власти и общественных организаций. Действующий закон требует от них согласовывать все проекты помощи КНДР с центральным правительством. Мнения экспертов о поправках в закон уже собраны, позднее на этой неделе в режиме онлайн пройдёт сбор мнений общественности,- сообщил представитель министерства по делам воссоединения.