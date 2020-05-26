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27 мая продолжится поэтапное возобновление занятий в школах РК. За парты сядут ученики вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых и вторых классов начальных школ. Кроме того, возобновят работу детские сады. 26 мая органы образования пересмотрели рекомендации по охране здоровья учащихся с целью предотвращения передачи вируса COVID-19. Преподавательский и административный персонал школ обязан строго придерживаться основных санитарных норм, таких как обязательный масочный режим, частое мытьё рук и соблюдение социальной дистанции между людьми. Сеульский департамент образования, со своей стороны, обязал образовательные учреждения немедленно приостанавливать занятия в случае выявления инфекции среди учеников, преподавателей и сотрудников школы, а также жителей прилегающих к школам районов. В таком варианте занятия будут продолжены в дистанционном режиме.