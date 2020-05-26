РК проведёт онлайн-семинар о борьбе с COVID-19 для стран Южной Америки

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Вечером 27 мая состоится онлайн-семинар, в ходе которого южнокорейские представители поделятся опытом борьбы с пандемией COVID-19 с партнёрами в странах Южной Америки. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, это уже третье мероприятие подобного рода, организованное правительством после того, как в конце апреля была создана специальная рабочая группа по обмену опытом борьбы с пандемией. Южнокорейская система быстрого реагирования на вирусные инфекции оценена многими странами как образцовая, поскольку она помогла в короткие сроки нормализовать эпидемическую ситуацию. В семинаре примут участие представители 18 правительственных учреждений, которые расскажут о карантинной политике, методах тестирования на вирус и лечения инфицированных. Семинар будет транслироваться в интернете в прямом эфире с синхронным переводом на английский и испанский языки. Два предыдущих онлайн-семинара, проводившихся в начале мая, посетили около полутора тысяч человек из более чем 70 стран Азии, Ближнего Востока и Европы.