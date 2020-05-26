Нарушитель режима самоизоляции приговорён к четырём месяцам лишения свободы

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Житель города Ыйчжонбу провинции Кёнгидо приговорён к четырём месяцам тюремного заключения за нарушение режима обязательной самоизоляции с целью сдерживания распространения вируса COVID-19. Как отмечено в решении суда, 27-летний южнокореец по фамилии Ким был признан виновным в том, что самовольно оставил место прохождения карантина. 14 апреля он покинул свою квартиру, в которой должен был проходить двухнедельную самоизоляцию после выписки из больницы Святой Марии в городе Ыйчжонбу, в которой был обнаружен очаг инфекции. Он был задержан и отправлен в центр временного размещения в Янчжу провинции Кёнгидо, откуда тоже бежал. Он был арестован и обвинён в нарушении Закона о контроле и профилактике инфекционных заболеваний, который предусматривает наказание за нарушение режима самоизоляции до одного года лишения свободы или штраф до 10 млн вон (8.120 долларов). Решения суда по аналогичному обвинению ожидает также 68-летний житель сеульского муниципального округа Сонпха-гу.