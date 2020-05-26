РК заняла десятое место в рейтинге по объёму ВВП

В прошлом году южнокорейский ВВП составил 1 трлн 642 млрд 180 млн долларов. По этому показателю страна занимает десятое место среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и основных развивающихся стран, - сообщили в среду в ОЭСР. Восьмую и девятую строчки занимают Канада и Россия соответственно. Номинальный ВВП является показателем того, сколько товаров и услуг было произведено в стране, и рассчитывается с учётом рыночной цены за год. Реальный ВВП свидетельствует о темпах роста экономики, а номинальный ВВП - о размере самой экономики страны. Снижение рейтинга РК произошло впервые с 2008 года, когда страна сместилась с 12-го на 14-е место. После этого Южная Корея уверенно двигалась к вершине списка и в 2018 году заняла восьмое место. По номинальному ВВП на душу населения в прошлом году страна заняла 22-е место из 35 стран, включённых в список подсчёта. Показатель немного сократился по сравнению с предыдущим годом, составив 31.682 доллара.