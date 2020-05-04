Представлены результаты расследования перестрелки на межкорейской границе

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Во вторник Командование сил ООН озвучило результаты расследования обстоятельств перестрелки на межкорейской границе, произошедшей 3 мая. В тот день с северокорейской стороны в направлении южнокорейского сторожевого поста в демилитаризованной зоне были произведены четыре выстрела, после чего южнокорейские военные открыли ответный огонь, произведя 30 выстрелов. В Командовании сил ООН отметили, что неважно, кто первый начал стрельбу, важен тот факт, что обе стороны открыли огонь, тем самым нарушив соглашение о перемирии. Одновременно командование воздержалось от высказываний по поводу того, был ли огонь со стороны Севера намеренным или случайным, поскольку Пхеньян не стал сотрудничать в проведении расследования. Такая позиция противоречит мнению южнокорейских военных, которые утверждают, что северокорейские военные открыли огонь случайно. В Командовании сил ООН также сообщили, что военные КНДР использовали мелкокалиберное оружие, что также не соответствует позиции Юга, который настаивает на том, что стрельба велась из зенитного орудия. В этой связи в министерстве обороны РК выразили сожаления по поводу выводов Командования сил ООН.