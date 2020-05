РК стремится искоренить дискриминацию и ненависть, вызванные COVID-19

Photo : YONHAP News

Во вторник под председательством РК состоялось первое заседание организации межгосударственного партнёрства «Группа друзей за солидарность и интеграцию в сфере глобального гражданского образования» (Group of Friends for Solidarity and Inclusion with Global Citizenship Education). Его цель заключается в искоренении дискриминации и ненависти, вызванных распространением COVID-19. Как сообщают в министерстве иностранных дел РК, участники встречи по видеосвязи обсудили план действий и укрепления международного сотрудничества. В мероприятии приняли участие представители Армении, Австрии, Бангладеш, Колумбии, Италии, Иордании, Кении, Филиппин, Сербии, Сенегала, а также международных организаций, в общей сложности 110 человек. В их числе министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай. По окончании встречи было принято совместное заявление о том, что участники партнёрства и международное сообщество будут противостоять распространению ненависти и дискриминации на основе принципов солидарности и интеграции, а также будут содействовать друг другу в вопросах глобального гражданского образования в «посткоронавирусную эпоху».