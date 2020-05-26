В РК отмечаются положительные экономические настроения

Выплата чрезвычайного единовременного пособия в рамках поддержки населения в условиях эпидемии COVID-19 способствовала частичному восстановлению потребительского спроса домохозяйств РК. Впервые за последние пять месяцев было отмечено и улучшение настроений предприятий. Так, в мае индекс деловой активности составил 53 пункта, увеличившись на два пункта в сравнении с предыдущим месяцем, - сообщили в Банке Кореи. Начиная с декабря прошлого года, наблюдалось непрерывное снижение данного показателя, в результате чего в апреле показатель упал до уровня 2008 года, когда мир столкнулся с глобальным финансовым кризисом. Между тем, аналитики Банка Кореи отмечают снижение индекса деловой активности в производственной сфере, связывая это со спадом экспорта. В мае показатель составил 49 пунктов, что является самой низкой отметкой после февраля 2009 года. В непроизводственной сфере, однако, наблюдается тенденция роста. Здесь индекс равняется 56 пунктам, увеличившись на шесть пунктов.