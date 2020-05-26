РК поделилась опытом борьбы с COVID-19 со странами Африки

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Во вторник правительство РК приняло участие в видеоконференции с представителями африканского центра по контролю и профилактике заболеваний. В МИД РК сообщили, что представители стран Африки обратились к южнокорейским властям с просьбой поделиться опытом в сдерживании эпидемии без применения принудительных ограничительных мер. В этой связи в ходе видеоконференции южнокорейская сторона ознакомила их с политикой борьбы с эпидемией COVID-19, в том числе с применением передовых информационных технологий для выявления заболевших, а также с важностью добровольного участия людей в соблюдении социального дистанцирования. Между тем, в министерстве иностранных дел РК также сообщили о том, что под председательством заместителя министра иностранных дел РК Чо Сэ Ёна была проведена видеоконференция с участием южнокорейских послов, работающих в семи африканских государствах, включая Габон, Нигерию, Мадагаскар и Мозамбик. Стороны обсудили вопросы эпидемиологической обстановки в регионе, обеспечения безопасности южнокорейских граждан, а также усилий по укреплению сотрудничества между РК и странами Африки.