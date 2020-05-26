США: межкорейское сотрудничество должно развиваться параллельно денуклеаризации СК

Photo : YONHAP News

В ответ на заявление правительства РК о необходимости пересмотра закона о межкорейских обменах представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон поддерживает межкорейское сотрудничество, которое должно проходить параллельно подвижкам в денуклеаризации СК. Он отметил, что Вашингтон и Сеул координируют взаимодействие в этом направлении. Об этом во вторник сообщила радиостанция «Голос Америки». Ранее в министерстве по делам воссоединения РК заявили о необходимости внести поправки в закон, чтобы упразднить процедуру одобрения правительством возможности проведения деловых, общественных и частных контактов между жителями Юга и Севера, расширить сферы сотрудничества на гражданском уровне и предоставить дополнительную автономию местным администрациям в проведении совместных проектов с Северной Кореей. Таким образом, РК стремится развивать обмены с Севером на уровне местных органов власти и неправительственных организаций. Действующий закон был принят в 1990 году в рамках усилий по обеспечению правовых основ межкорейского сотрудничества. Закон требует от граждан согласовывать все контакты и проекты с КНДР с центральным правительством.