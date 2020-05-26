Правительство РК оживляет внутренний туризм

Photo : YONHAP News

На правительственном совещании по стратегии туризма, которое состоялось во вторник под председательством премьер-министра РК Чон Сэ Гюна, был обнародован пакет мер по оживлению внутреннего туризма. В первую очередь, кампания по активизации туризма, которая должна была проводиться в течение двух недель с 20 мая, будет продлена на месяц. Кроме того, будут выпущены специальные транспортные билеты с большими скидками. Планируется также предоставлять 1 млн скидочных купонов для использования в гостиницах. 150 тыс. туристов смогут получить 30-ти процентную скидку в случае оплаты туристической путёвки заранее. Для поддержки медицинского персонала, волонтеров и граждан страны, уставших от постоянного напряжения в связи с эпидемией COVID-19, правительство создаст и различные турпрограммы, в том числе отдых на морских курортах, в лесных парках, в буддийских храмах и т.д. Власти также решили смягчить или устранить чрезмерные правила контроля в области туризма. В частности, теперь и южнокорейцам будет разрешено снимать жильё через такие онлайн-платформы как «Airbnb», которые ранее были доступны только иностранцам. Также планируется отменить ограничения для кемпинга и инициировать специальный закон, позволяющий создавать отели в горных районах страны.