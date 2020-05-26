РК поддержит образовательную программу ООН по КНДР

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Правительство РК окажет финансовую поддержку проекту развития в КНДР образования в сфере статистики, который курируется Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В частности, в течение шести лет планируется выделить 4,9 млн долларов. Подобное решение принято на состоявшемся в среду заседании Совета по поддержке межкорейского обмена в ответ на соответствующую просьбу ЭСКАТО. По словам представителя министерства по делам воссоединения РК, средства будут направлены на обучение жителей КНДР международным статистическим принципам и методам применения статистики. В министерстве также сообщили, что проект будет способствовать интеграции Севера в международное сообщество и созданию единого рынка Корейского полуострова в будущем. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана организует проекты по укреплению потенциала стран-членов в рамках Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР) для решения глобальных проблем, в числе которых бедность, загрязнение окружающей среды и другие.