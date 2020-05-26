В РК представлены рекомендации по соблюдению повседневного карантина в школах

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В среду правительство РК обнародовало рекомендации по соблюдению повседневного карантина в школах, которые поэтапно возобновляют обучение. Главный принцип сводится к обязательному использованию школьниками защитных масок. А маску разрешено снимать только тогда, когда дети могут находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга вне помещений, например, на игровой площадке. Маску можно не носить также в случае возникновения головной боли или одышки. Помимо этого, школьники должны иметь при себе запасные маски, чтобы иметь возможность поменять их при необходимости. При использовании кондиционеров можно закрывать окна, однако помещения должны проветриваться каждые два часа. При использовании кондиционера в помещениях, где проветривание невозможно, все присутствующие должны использовать маски. В таком случае дезинфицировать кондиционер следует не реже одного раза в день.