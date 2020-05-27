Темпы роста экспорта южнокорейской косметики снижаются

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Согласно данным Корейского научно-исследовательского института косметической промышленности, рост экспорта косметики за прошлый год оказался самым низким за последние восемь лет, составив лишь 3,6%. На протяжении многих лет экспорт косметики стремительно рос благодаря влиянию корейской культурной волны Халлю и росту мировой популярности корейской индустрии красоты K-Beauty. Для сравнения, в 2014 и 2015 годах темпы роста экспорта в данном секторе превысили 50%, в 2016 году составили 43,6%, в 2017 году 18,3%, в 2018 году 26,75%. Причиной нынешнего ослабления показателей является общее замедление мировой экономики под влиянием таких факторов, как торговая война между США и Китаем и выход Великобритании из ЕС. Между тем, в прошлом году отмечен рост экспорта косметики в Китай, Японию и Вьетнам, а также снижение поставок в Гонконг, США и Таиланд. При этом доля косметической продукции в общем объёме экспорта РК за прошлый год составила 1,2% - самый высокий показатель за все годы. Импорт косметики в прошлом году впервые после мирового финансового кризиса продемонстрировал снижение, оказавшись на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим годом.