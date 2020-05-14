На поддержку производства запчастей будет выделено 500 млрд вон

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Южнокорейские автопроизводители, правительство и местные органы власти объединят усилия для оказания поддержки производителям автозапчастей в размере 500 млрд вон или 403 млн долларов. Об этом 28 мая заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, на котором обсуждались дополнительные меры поддержки отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии COVID-19. В первую очередь объектами помощи станут малые и средние предприятия-производители автозапчастей, которые обладают необходимыми технологиями и уже выполняли заказы, но не могут получить финансовую поддержку из-за низкого рейтинга кредитоспособности. Вице-премьер добавил, что закупка служебных транспортных средств в государственном секторе будет ускорена и к концу третьего квартала будет завершена на 90% (9.500 единиц), а поддержка производства грузовых электромобилей будет увеличена вдвое с 5.500 до 11.000 единиц. Помимо этого, был объявлен ряд мер по поддержке судостроительной отрасли, текстильной и швейной промышленности, а также выставочной индустрии и спорта, которые также значительно пострадали из-за коронавируса.