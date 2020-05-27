Банк Кореи снизил прогноз роста ВВП РК до минус 0,2%

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Согласно прогнозу Банка Кореи от 28 мая, темпы роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) РК в этом году составят минус 0,2%, что на 2,3% ниже февральского прогноза в 2,1%. Прогноз роста на следующий год составил 3,1%. Отрицательного роста экономики в РК не было на протяжении 22 лет после валютного кризиса 1998 года, когда отметка упала до минус 5,1%. Ранее, 14 мая Корейский финансовый институт снизил прогноз роста на этот год до минус 0,5%, в то время как Корейский институт развития (KDI) на прошлой неделе предсказал положительный рост в 0,2% и отрицательный рост минус 1,6% в случае, если кризис, связанный с COVID-19, затянется. Рост в первом квартале составил минус 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что является самым низким показателем после четвёртого квартала 2008 года (-3,3%), когда страна столкнулась с последствиями финансового кризиса. Объём экспорта в апреле сократился на 24,3%.