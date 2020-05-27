Минздрав РК: Рост числа случаев заражения COVID-19 приведет к ужесточению карантинных мер

Photo : YONHAP News

Рост числа случаев заражения COVID-19 может привести к ужесточению карантинных мер. В частности, уже сейчас раздаются требования о возвращении к режиму строгого социального дистанцирования. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Рип. Он признал, что резкий рост числа инфицированных не может не вызывать беспокойства. Тем не менее, возвращать страну к более жёсткому карантинному режиму преждевременно. Необходимо всесторонне оценить возможности медицинских учреждений и ситуацию с распространением вируса,- отметил Ким Ган Рип. По его словам, в последнее время растёт число инфицированных, которые заразились неизвестным путём. Если в период с 29 апреля по 13 мая их доля составляла 4% новых случаев заражения, то с 13 по 27 мая – уже 7,6%. Ряд экспертов считают, что уровень карантинного режима должны определять сами регионы в зависимости от ситуации.