Президент РК призвал лидеров парламентских фракций к сотрудничеству

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28 мая президент РК Мун Чжэ Ин встретился с лидерами парламентских фракций крупнейших политических партий страны – Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Хёном и Объединённой партии будущего Чу Хо Ёном. Глава государства призвал их к сотрудничеству в решении важнейших вопросов, касающихся жизни страны. Это, в частности, утверждение третьего дополнительного бюджета, который будет направлен на сохранение рабочих мест в условиях пандемии COVID-19. Назвав пандемию самым серьёзным кризисом, с которым мир столкнулся после Великой депрессии 30-х годов прошлого века, Мун Чжэ Ин призвал депутатов Национального собрания 21-го созыва приложить все усилия для скорейшей нормализации жизни населения страны. Это, в частности, утверждение законопроектов, касающихся занятости и создания специального органа по расследованию коррупции с участием высокопоставленных лиц. Планировалось, что встреча продлится час, но фактически она продолжалась два часа. Это была первая встреча главы государства с лидерами политических партий за последние полтора года.