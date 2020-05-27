Чон Сэ Гюн: Логистические центры подвергнутся проверке

Photo : YONHAP News

Правительство РК организует тщательную проверку логистических центров интернет-магазинов на предмет возможных рисков заражения. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в пятницу на заседании правительства. Он напомнил, что есть и другие объекты, где в закрытых помещениях одновременно находится большое количество людей. Органы здравоохранения и местные власти должны выявить данные объекты и проверить, в какой степени в них соблюдаются карантинные требования. Рост числа подтверждённых случаев заражения COVID-19, отмеченный в последние дни, связан с очагом инфекции в логистическом центре интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. Там выявлены более 90 заболевших, и карантинные органы ожидают дальнейшего роста. Премьер-министр напомнил, что на период до 14 июня в столичном регионе, где проживает более половины всего населения страны, ужесточены карантинные меры.