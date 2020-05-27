28 мая в РК выявлены 58 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 28 мая в РК зарегистрированы 58 новых случаев заражения COVID-19, причём все сконцентрированы в столичном регионе. По 20 заболевших выявлены в Сеуле и провинции Кёнгидо, 18 – в Инчхоне. Общая численность инфицированных с момента обнаружения вируса составила 11.402 человека. Большинство новых случаев заражения связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. Выяснилось, что администрация центра не следила за соблюдением карантинных требований. Инфицированные обнаружены ещё в одном логистическом центре Coupang в городе Кояне провинции Кёнгидо, а также в центре доставки продуктов питания торгового сайта Market Kurly в восточной части Сеула. Продолжает расти число инфицированных, связанных с очагом в ночных заведениях сеульского района Итхэвон. По состоянию на полдень 28 мая, их 261 человек. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, за минувшие сутки не увеличилось, составляя 269 человек. Коэффициент смертности составляет 2,36%. 23 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.363 человека.