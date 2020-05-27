Пандемия COVID-19 продолжает ухудшать ситуацию на рынке труда

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Пандемия COVID-19 продолжает оказывать отрицательное влияние на южнокорейский рынок труда, коснувшись не только временных, но и постоянных работников. Как сообщили в пятницу в министерстве труда и занятости, в апреле в стране насчитывалось 18 млн 224 тыс. человек, работающих в различных компаниях. Показатель сократился на 2% в годовом исчислении, продолжив спад второй месяц подряд. Нынешнее снижение является самым значительным с июня 2009 года. Наиболее сильно нынешний кризис ударил по уязвимым слоям населения, к которым относятся временные работники. Количество работников на предприятиях со штатом свыше 300 человек выросло более чем на 14 тыс. человек. При этом в компаниях со штатом менее 300 сотрудников показатель сократился на 380 тыс. человек. Больше всех пострадали отрасли услуг, требующие прямого контакта с другими людьми. В частности, количество, занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, сократилось на 13% в годовом исчислении, в образовательном и туристическом секторах – более чем на 5%.