В РК пытаются сократить объём пластиковых отходов

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В последнее время в РК растёт спрос на доставку еды и различных товаров, заказываемых через интернет. В этой связи резко увеличился объём пластиковых отходов. Чтобы исправить ситуацию, министерство экологии, Корейская ассоциация франчайзинга, службы доставки еды и общественные организации решили подписать добровольное соглашение о сокращении объёма использования одноразовой пластиковой посуды на 20%. Также планируется уменьшить объём пластика, применяемого в производстве упаковочных материалов. Решено унифицировать пластиковое сырьё для таких материалов, чтобы облегчить процесс переработки. В этом году, как ожидается, будет введена система сертификации упаковочных ёмкостей, подходящих для переработки. Заместитель министра экологии Хон Чжон Ги выразил надежду на то, что общественность присоединится к кампании по сокращению пластиковых отходов, которые «производятся 5 секунд, используются 5 минут и разлагаются 500 лет».