Заявление о валютных интервенциях повысило биржевые индексы

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Основные индексы Корейской биржи в конце торгов в пятницу немного выросли после заявления министра планирования и финансов о возможных валютных интервенциях. Базовый индекс KOSPI прибавил 1,06 пункта или 0,05%, закрывшись на отметке 2.029,60 пункта. Объем торгов был умеренным – чуть больше 1 млрд акций на общую сумму около 13 трлн 800 млрд вон (11 млрд 200 млн долларов). Объём покупок акций оказался больше, чем объём продаж. Рынок открылся снижением на фоне обострения политической напряжённости между США и Китаем. Дональд Трамп пообещал объявить о серии контрмер в ответ на принятие Китаем нового закона о национальной безопасности, который может серьёзно ограничить свободу Гонконга. Однако во второй половине дня ситуация изменилась. Акции Samsung Electronics подорожали на 0,6%, Samsung BioLogics - на 1,8%, LG Chem - на 0,51%. При этом акции SK hynix подешевели на 2,86%, а интернет-портала Naver - на 6,03%. Доллар подешевел на 1,10 воны, и курс национальной валюты составил 1238,50 воны за доллар.