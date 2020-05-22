Президент США планирует пригласить РК на саммит Большой семёрки

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Президент США Дональд Трамп перенёс саммит Большой семёрки с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него РК, Россию, Австралию и Индию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома. В Большую семёрку входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Дональд Трамп в этом году является её председателем. «Я не вижу, что «семёрка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», - заявил Трамп в беседе с журналистами в самолёте по пути из Флориды. По словам директора по стратегическим коммуникациям Белого дома Алиссы Фарах, встреча «семёрки» является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая». Между тем, администрация президента РК пока не получала официального уведомления о намерении президента Дональда Трампа пригласить южнокорейского президента на саммит Большой семёрки. По словам представителя администрации, данный вопрос нуждается в обсуждении.