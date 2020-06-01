В новом составе Национального собрания РК много депутатов-женщин

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57 из 300 депутатов Национального собрания РК XXI созыва, приступивших к работе, составляют женщины. На их долю приходится 19% депутатов. Это максимальный показатель за всю политическую историю страны, и впервые женщина стала вице-спикером. Это депутат четвёртого срока подряд от правящей Демократической партии Тобуро Ким Сан Хи. 151 депутат или 50,3% всего состава парламента, избраны впервые. В Национальном собрании предыдущего состава данный показатель составлял 44%. Должность спикера занял старейший законодатель, начавший свой шестой депутатский срок, представитель правящей Демократической партии Тобуро Пак Пён Сок. 177 депутатов или 59% состава депутатов относятся к возрастной категории 50-60 лет. Самый молодой депутат – 28-летний Рю Хо Чжон от оппозиционной Партии справедливости, а самый старший – 72-летний Ким Чжин Пхё от правящей Демократической партии Тобуро.