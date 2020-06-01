КНДР хочет включить гору Пэктусан в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО

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КНДР прилагает усилия для включения горы Пэктусан на севере страны в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. Как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, с помощью многолетних исследований и экспериментов учёные в соответствующих областях собрали научные доказательства богатого биоразнообразия и геологической ценности горы Пэктусан. В 2018 году Комиссия КНДР по делам ЮНЕСКО приняла решение о подаче заявки на включение горы Пэктусан в сеть глобальных геопарков. В настоящее время заявка рассматривается,- говорится в сообщении ЦТАК. Геопарк - это территория, на которой наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых. Специальная программа ЮНЕСКО по созданию сети глобальных геопарков действует с 2002 года.