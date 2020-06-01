Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

Токио не ответил на призыв Сеула об отмене экспортных ограничений

Write: 2020-06-01 11:23:53Update: 2020-06-01 11:24:30

Токио не ответил на призыв Сеула об отмене экспортных ограничений

Photo : YONHAP News

Токио не ответил на призыв Сеула об отмене ограничений на экспорт, введённых в прошлом году. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, южнокорейская сторона призвала правительство Японии до 31 мая прояснить позицию по вопросам исключения РК из списка приоритетных торговых партнёров и введения ограничений на экспорт трёх компонентов сырья для микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов. В ожидании ответа южнокорейское правительство приостановило процедуру рассмотрения вопроса во Всемирной Торговой Организации (ВТО). 12 мая директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ли Хо Хён заявил, что прошло около года с тех пор, как Япония объявила об ограничении экспорта, и проблемы, которые препятствуют японскому экспорту в РК, урегулированы. О своих дальнейших действиях  южнокорейская сторона не сообщает.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >