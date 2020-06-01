Токио не ответил на призыв Сеула об отмене экспортных ограничений

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Токио не ответил на призыв Сеула об отмене ограничений на экспорт, введённых в прошлом году. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, южнокорейская сторона призвала правительство Японии до 31 мая прояснить позицию по вопросам исключения РК из списка приоритетных торговых партнёров и введения ограничений на экспорт трёх компонентов сырья для микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов. В ожидании ответа южнокорейское правительство приостановило процедуру рассмотрения вопроса во Всемирной Торговой Организации (ВТО). 12 мая директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ли Хо Хён заявил, что прошло около года с тех пор, как Япония объявила об ограничении экспорта, и проблемы, которые препятствуют японскому экспорту в РК, урегулированы. О своих дальнейших действиях южнокорейская сторона не сообщает.