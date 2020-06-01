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Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, за сутки 31 мая в РК выявлены 35 новых случаев COVID-19. 18 заболевших выявлены в Инчхоне, 12 – в провинции Кёнгидо, по одному – в Сеуле, Тэгу и провинции Чолла-Намдо, двое – при въезде в страну. Общее число инфицированных с момента обнаружения в стране вируса составило 11.503 человека. Большинство новых случаев заражения связаны с очагом инфекции в логистическом центре интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. Общее число заражённых в связи с данным очагом инфекции составило 111 человек. Продолжает расти число инфицированных, связанных с ночными заведениями сеульского района Итхэвон. По состоянию на полдень 31 мая, их зафиксировано 270 человек. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19 - 271 человек. Один человек умер за минувшие сутки. Коэффициент смертности составляет 2,36%. 17 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.422 человека.