Правительство и правящая партия согласовали третий дополнительный бюджет

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Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро обсудили в понедельник процедуру принятия третьего дополнительного бюджета для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Они договорились способствовать его утверждению в Национальном собрании до конца июня и реализации не менее чем 75% бюджета в течение трёх месяцев. Присутствовавший на заседании вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги заявил, что законопроект о третьем дополнительном бюджете будет представлен в Национальное собрание в четверг. По его словам, это самый большой в истории страны дополнительный бюджет, предусматривающий укрепление финансовых возможностей страны, стимулирование экономики во втором полугодии и расширение системы социального обеспечения. Его объём превысит 30 трлн вон (24 млрд долларов).