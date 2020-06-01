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В РК растёт объём использования кредитных карт. По данным Корейской кредитно-финансовой ассоциации, по состоянию на конец прошлого года в стране в обороте находилось 110 млн 980 тыс. кредитных карт. Это на 5 млн 900 тыс. карт больше, чем годом ранее. Таким образом, на каждого экономически активного южнокорейца, которых насчитывается 28,2 млн человек, приходится в среднем 3,9 карты. Количество дебетовых карт выросло на 700 тыс. по сравнению с 2018 годом, составив 110 млн 700 тыс. единиц. В прошлом году кредитными картами были проведены платежи на общую сумму 700 трлн 900 млрд вон или 570,5 млрд долларов по нынешнему курсу. В целом в 2019 году на кредитные карты пришлось 71,7% расчётов, осуществлённых потребителями в частном секторе. В 2000 году их доля составляла лишь 13,7%. Если учитывать дебетовые карты, то 90% всех расчётов осуществляется с помощью безналичных электронных средств.