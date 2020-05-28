Правительство РК объявило карантинные правила для пляжей

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В преддверии летнего сезона правительство РК объявило в понедельник карантинные правила для пляжей. В частности, администрация и персонал пляжей будут проинструктированы о профилактике инфекционных заболеваний. Они обязаны контролировать соблюдение дистанции между отдыхающими. В частности, пляжные зонты должны быть установлены на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Все находящиеся на пляже обязаны постоянно носить защитные маски, за исключением нахождения в воде. Корейский центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о начале внеочередной проверки всех логистических центров на территории страны, которых насчитывается 4.361. Инспекторы проверят, соответствуют ли эти объекты карантинным нормам. В ходе проведённой 30-31 мая проверки 20-ти таких центров в столичном регионе были выявлены 135 нарушений. В этой связи министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху заявил, что, хотя после 28 мая количество новых случаев COVID-19 сократилось, рано ослаблять карантинные меры, поскольку следующие две недели будут решающими в борьбе с пандемией.