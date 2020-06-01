Северная Корея приступает к поэтапному открытию школ

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Северная Корея приступает к поэтапному возобновлению занятий в начальных, средних и старших школах, прерванных в рамках профилактических мер по недопущению в страну вируса COVID-19. Об этом сообщило государственное радио КНДР. Отмечается, что органам образования предписано установить термометры и дезинфицирующие средства для рук на входе в школы и классы, а работникам школ и детских садов рекомендовано соблюдать профилактические меры. Первоочередное внимание будет уделяться проверке на наличие вирусных инфекций в яслях и детских садах, а также обеспечению детских учреждений дезинфицирующими средствами. КНДР официально сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января там предприняли ряд мер по предотвращению распространения вируса: закрыты границы, ужесточён карантин, закрыты школы и детские сады.