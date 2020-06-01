Северная Корея усиливает пропаганду в цифровой среде

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Северная Корея всё более активно использует цифровую среду в пропагандистских целях, и сегодня на YouTube можно всё чаще увидеть видеоролики, показывающие повседневную жизнь населения страны. Один из них называется «День девочки в Пхеньяне». Видео посвящено жизни семилетней девочки и её семьи – как девочка завтракает, учится, моет руки и играет на фортепиано. Есть также видеоролики, в которых показана жизнь в разных районах северокорейской столицы - как люди обедают на рынке и делают покупки, проводят свой досуг и ходят в гости. Эти видео являются пропагандистским контентом, производимым Северной Кореей, но в отличие от официальных средств массовой информации этой страны, знакомство с ними не запрещено на юге Корейского полуострова. Они не подпадают под действие закона о национальной безопасности. В этой связи в РК высказываются мнения о необходимости обновления соответствующего законодательства, но эксперты считают практически невозможным остановить поступление северокорейского цифрового контента, особенно если он проникает с платформ с серверами в третьих странах, таких как YouTube, Twitter или Instagram.