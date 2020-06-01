В ходе раскопок в демилитаризованной зоне обнаружены новые артефакты периода Корейской войны

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В ходе раскопок на участке демилитаризованной зоны с южнокорейской стороны высоты Хвасальмори в провинции Канвондо обнаружены новые артефакты периода Корейской войны. Как сообщил в воскресенье представитель минобороны РК, за период с 20 апреля по 30 мая были обнаружены 133 фрагмента останков погибших военных. Все найденные артефакты были переданы на экспертизу. 19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает совместные раскопки на высоте Хвасальмори, где проходили жестокие сражения. Север не отвечает на многочисленные предложения о совместной реализации договорённостей. В прошлом году южнокорейская сторона также осуществляла раскопки самостоятельно. За это время обнаружено в общей сложности 14.839 предметов, которые, как полагают, оставлены погибшими военнослужащими.