Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

Hyundai Engineering инвестирует в полипропиленовый завод в Польше

Write: 2020-06-01 15:24:41Update: 2020-06-01 15:27:05

Hyundai Engineering инвестирует в полипропиленовый завод в Польше

Hyundai Engineering, дочерняя компания Hyundai Motor Group, которая занимается  проектированием оборудования, подписала соглашение с тремя деловыми партнёрами об инвестировании 733 млн 300 тыс. долларов в строительство полипропиленового завода в Польше. Общие инвестиции Hyundai Engineering и государственной компании Korea Overseas Infrastructure & Urban Development составят 130 млн долларов. Сообщая об этом,  Hyundai Engineering не уточнила собственную долю в проекте. Её партнёрами являются крупнейший в Польше производитель химической продукции Grupa Azoty и нефтеперерабатывающий завод Lotos. В мае Hyundai Engineering заключила соглашение на строительство в Польше ещё одного завода по производству полипропилена стоимостью 1 млрд 120 млн долларов.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >