Hyundai Engineering инвестирует в полипропиленовый завод в Польше

Hyundai Engineering, дочерняя компания Hyundai Motor Group, которая занимается проектированием оборудования, подписала соглашение с тремя деловыми партнёрами об инвестировании 733 млн 300 тыс. долларов в строительство полипропиленового завода в Польше. Общие инвестиции Hyundai Engineering и государственной компании Korea Overseas Infrastructure & Urban Development составят 130 млн долларов. Сообщая об этом, Hyundai Engineering не уточнила собственную долю в проекте. Её партнёрами являются крупнейший в Польше производитель химической продукции Grupa Azoty и нефтеперерабатывающий завод Lotos. В мае Hyundai Engineering заключила соглашение на строительство в Польше ещё одного завода по производству полипропилена стоимостью 1 млрд 120 млн долларов.