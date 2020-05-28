Правительство РК прогнозирует рост экономики в этом году на 0,1%

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Правительство РК считает вполне реальным рост отечественной экономики в этом году на 0,1% за счёт увеличения потребления и инвестиций. Это выше прогноза Международного валютного фонда, который составляет минус 1,2% и прогноза Банка Кореи – минус 0,2%. Правительство подготовит программу мер по стимулированию потребления и инвестиций для поддержания экономического роста в эпоху после пандемии COVID-19. Об этом было объявлено на заседании чрезвычайного экономического совета, которое состоялось в понедельник в Сеуле под председательством президента РК Мун Чжэ Ина. Участники совещания отметили, что третий дополнительный бюджет на сумму около 30 трлн вон (24 млрд долларов), который будет принят в ближайшее время, поможет проведению во втором полугодии расширенной макроэкономической политики. С целью стимулирования потребления будут введены дополнительные налоговые льготы. Как отметил в своём выступлении на заседании глава государства, в РК начнётся реализация новой стратегии развития, предусматривающей создание новых рабочих мест и динамичной экономики. Она будет основана на цифровых и экологически чистых технологиях. Правительство мобилизует все имеющиеся ресурсы для ускорения восстановления экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19,- подчеркнул президент Мун Чжэ Ин.