Президент РК принял приглашение на саммит Большой семёрки

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Президент РК Мун Чжэ Ин принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в саммите Большой семёрки, запланированном на сентябрь этого года. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Кан Мин Сок, в ходе 15-минутного телефонного разговора, состоявшегося в понедельник вечером (по корейскому времени) глава Белого дома отметил, что Большая семёрка как устаревшая группа стран не отражает нынешнюю ситуацию в сфере международной безопасности. Именно поэтому США, которые председательствуют в этом году в Большой семёрке, стремятся расширить её формат до 11-12 стран. Ранее Трамп сообщил журналистам, что хотел бы пригласить РК, Австралию, Индию и Россию на саммит, который США планируют приурочить к Генеральной Ассамблее ООН. Мун Чжэ Ин приветствовал план Дональда Трампа и выразил благодарность за приглашение. Если в этом году саммит Большой семёрки будет проходить в расширенном формате, это станет важной вехой в подготовке к эпохе после COVID-19. Кроме того, это означало бы, что мир возвращается к нормальной жизни и экономическому росту,- отметил южнокорейский президент. Лидеры РК и США обсудили также возможность приглашения Бразилии принять участие в саммите. Южнокорейский лидер выразил мнение, что Бразилия этого заслуживает, если учесть численность её населения, масштабы экономики и географическое положение.